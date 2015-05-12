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Fenerbahçe'den Kenan Evren için başsağlığı ilanı

Kenan Evren’in vefatı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü ve Genelkurmay Başkanlığı gazetelere başsağlığı ilanı verdi

12 Mayıs 2015 16:01

7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in vefatı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü ve Genelkurmay Başkanlığı gazetelere başsağlığı ilanı verdi.

Fenerbahçe’nin ilanında “7. Cumhurbaşkanı ve Kulübümüzün 5200 Sicil Numaralı Üyesi, Ahmet Kenan Evren vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 12.05.2015 Salı günü (bugün) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı (12.52) müteakip, toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı. 

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