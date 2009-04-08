Fenerbahçe'den Kazım'a rest



Fenerbahçe Kulübü, Kazım Kazım'ın babasının basında yer alan iddialarına cevap verdi. İddiaların 'uydurma' olduğunu ifade eden sarı-lacivertli kulüp, "Kazım sözleşmesine uymak istemiyorsa gidebilir" dedi.





Fenerbahçe Kulübü, basında futbolcuları Kazım Kazım'ın babası ile yer alan röportajla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kazım'ın babası Rodney Richards'ın yapılan röportajda yer alan ifadelerinin 'yalan' olduğunu belirten sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şöyle denildi;



"Fanatik Gazetesi'nde futbolcumuz Kazım Kazım'ın babası Rodney Richards'ın açıklamaları yer almaktadır. Kulübümüz açısından, yalanlarla ve bilgi yoksunu ifadelerle dolu bu röportaja ilişkin açıklamalarda bulunmak ve kamuoyunun yanlış bilgilenmesinin önüne geçme zarureti doğmuştur.





Röportajda iddia edildiği şekilde;



- Kulübümüzün Kazım Kazım ile ilgili sözleşmesindeki maddelere uymama gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değildir. Kulübümüz sözleşmede yazan tüm şartları yerine getirmiştir. Ancak gazetelere "Ödemelerimiz yapılmadı" demeden önce banka hesaplarını kontrol etmeyen Kazım ailesi sözleşmede düzenlenen ödemelerinin yapıldığının farkında bile değillerdir. Öte yandan Kazım Kazım'ın sözleşmesi ile ilgili olarak eğer bir itirazları olacaksa bunun TFF'ye ve yetkili hukuk organlarına yapılması gerekmektedir. Konunun muhatabı FIFA değildir. "FIFA'da işlemlere başlayacağız" ifadesi bile konudan ne kadar uzak ve olayları çarpıtmaya çalıştıklarının bir göstergesidir.



- Asbaşkanımız Sayın Neşet Yalçın, Kazım Kazım'a "Kendine Türk bir kız arkadaş ve genelde Türk arkadaşlar edinirsen bu, dil öğrenmeni kolaylaştırır" demiştir. Ama bu tavsiye dahi Rodney Richards tarafından röportajda çarpıtılmış ve önemli bir konuymuş gibi gündeme getirilmiştir.



- Kazım Kazım'ın Partizan maçı sonrası yaptıkları TV görüntüleri ve basına yansıyan kare kare fotoğraflarla tüm kamuoyunca bilinmektedir. Rodney Richards tüm kamuoyunun gayet iyi bildiği bir konuda bile yalan söylemekten kaçınmamaktadır.



- Kazım Kazım'ın sözleşmesinde "Şu takıma gidemez" diye bir madde yoktur. Bu iddia da yalandır.



- Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın kendilerine karşı küçük düşürücü ifadeler sarf ettiği ve tavırlar sergilediği doğru değildir. Ayrıca Rodney Richards, Aragones ve başkanımız kesinlikle aynı ortamda biraraya gelmemişlerdir. Dolayısıyla Richards'ın, Sayın Aragones hakkında başkanımızın söylediğini iddia ettiği sözler de baştan aşağı uydurma ve yalandır.



Sonuç olarak Kazım Kazım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusudur. Rodney Richards'ın hangi sıfatla bu röportajı verdiği son derece önemlidir. Eğer Richards bu röportajı Kazım'ın babası olarak vermişse, A milli takım seviyesinde futbol oynayan ve reşit olan Kazım'a bu açıklamaları kabul edip etmediği sorulmalıdır. Yok eğer Richards bu açıklamaları menajer sıfatıyla yapıyorsa, bu açıklamanın Kulüp Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde bir değerlendirmesi yapılacak ve bunun mutlaka bir takım sonuçları olacaktır.



Kazım Kazım sözleşmesi devam ettiği sürece kulübümüze ilişkin tüm disiplin ve yönetmeliklere diğer tüm sporcular gibi uymak zorundadır. Bu kurallara uyduğu ve görevini yerine getirdiği sürece kulübümüzde kalacaktır. Ancak bu şartları yerine getirmek ve kurallara uymak istemiyorsa yine altında imzası bulunan sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek istediği kulübe transfer olabilir. Yüz yıldan fazla geçmişe sahip Fenerbahçe Spor Kulübü ciddi bir kurumdur ve bu kurumda kalmayı, bu şanlı formayı giymeyi hak eden sporcular ile yoluna devam edecek bunu hak etmeyenler ile de yolunu ayırmak konusunda en ufak bir tereddüt duymayacaktır."



