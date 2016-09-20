T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gol yağmuru; 1-5

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ligteki ilk galibiyetini aldı

20 Eylül 2016 01:01

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Van Persie ve Salih Uçan'ın kadroya dahil edilmediği mücadelede galibiyet gollerini; 11. dakikada Josef de Douza, 20. dakikada Ozan Tufan, 45+1'de Emenike, 73'te Sow ve 84'te İsmail Köybaşı kaydetti. Paşa'nın tek golü ise 57. dakikada penaltıdan Tunay Torun'dan geldi. Öte yandan mücadelede 73'te yerini Sow'a bırakan Lens, Ozan ve Emenike'nin attığı gollerde asist yapan isim oldu. Emenike ise 1 gol, 2 asist yaparak gecenin yıldızlarından oldu. Ayrıca Fenerbahçe'de eleştirilen bir diğer isim Josef; 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu sonucun ardından 4 puana yükselen Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kötü gidişe dur diyemeyen Paşa ise 1 puanda kaldı.

Maç saat 20:00’da başladı. Sarı-lacivertliler bu maç öncesinde 1 puanla 16. sırada yer alırken, aynı puana sahip lacivert-beyazlılar da son sırada yer alıyor. Fenerbahçe rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kazandı.

 

İlk 11'ler:

 

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Bozhikov, Veysel, Pavelka, Tunay, Castro, Adem, Etoundi.
Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Ozan,Volkan Şen, Lens, Emenike

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca 490 kez topla buluşurken, Kasımpaşa ise 462 kez topla buluştu.

* Fenerbahçe Süper Lig'de 46 hafta aradan sonra 5 gollü galibiyet aldı. En son 2014-15 sezonu 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 yenmişti.

* Kasımpaşa ise karşılaşma boyunca rakip ceza sahası içine 23 orta yaparken bu ortalardan 3'ü isabetli oldu.

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca rakip ceza sahası içine 15 orta yaparken bu ortalardan 4'ü isabetli oldu.

* Fenerbahçe karşılaşmada 401 pas yaparken 323 isabetli pas yaptı, Kasımpaşa ise 401 pas yaparken 294 isabetli pas yaptı.

* Fenerbahçe karşılaşmada 6 kez korner kullanırken, Kasımpaşa ise 5 korner kullandı.

* Kasımpaşa karşılaşma boyunca Fenerbahçe kalesine 11 şut atarken bu şutlardan 4 tanesi kaleyi buldu.

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca Kasımpaşa kalesine 15 şut atarken 8 şut kaleyi buldu ve 5'i golle sonuçlandı.

Maçtan notlar:

 

Sahada mini zirve


Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Advocaat, yardımcıları Mario Been, Car Pot ve menajer Hasan Çetinkaya ile maçtan önce sahaya çıkarak 10 dakikalık mini bir zirve gerçekleştirdi. Saha zeminini ve stadı inceleyen Advocaat zeminden memnun kalmış göründü.

Van Persie ve Salih 18'de yok


Teknik direktör Dİrk Advocaat son antrenmana çıkmayan Van Persie ve formsuz olanSalih Uçan'ı Kasımpaşa'ya karşı 18 kişilik kadroya almadı. Hafif sakatlığı olan Van Persie'nin kadroda olmaması sürpriz olarak değerlendirilmezken Salih'in kadroda olmaması şaşkınlık yarattı.

Advocaat'tan Pereira kadrosu


Fenerbahçe'de orta alanda Mehmet Topal, Josef ve Ozan'a ilk 11'de görev verilmesi geçen sezon çok eleştirilen Pereira'yı hatırlattı. Portekizli teknik adam defansif özellikle orta alanlarla oynadığı için büyük eleştiri alıyordu.

Taraftardan tezahüratlı çağrı


Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesi futbolculara yönelik şu tezahüratı yaparak protesto ile karışık bir çağrıda bulundu. Giydiğiniz çubuklu forma nasip olmaz öyle her kula Mehmetçik Basri, Lefter,Can gibi Layık olun o formaya

4 yönetici geldi


Fenerbahçe adına karşılaşmayı izlemeye Başkan Aziz Yıldırım gelmezken yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Tahir Sarıoğlu ve Barış Aytuğ Aydil karşılaşmayı izlemek için protokol tribünde yerlerini aldılar.

Tribünler boş kaldı


Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan yer büyük oranda dolarken Kasımpaşalılar takımlarını yalnız bıraktılar. Kasımpaşa tribünlerden 1000 civarında taraftar yer aldı.

 

ETİKETLER

fenerbahçekasımpaşarecep tayyip erdoğan stadıgollermaç sonucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24