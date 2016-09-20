Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya gol yağmuru; 1-5

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Van Persie ve Salih Uçan'ın kadroya dahil edilmediği mücadelede galibiyet gollerini; 11. dakikada Josef de Douza, 20. dakikada Ozan Tufan, 45+1'de Emenike, 73'te Sow ve 84'te İsmail Köybaşı kaydetti. Paşa'nın tek golü ise 57. dakikada penaltıdan Tunay Torun'dan geldi. Öte yandan mücadelede 73'te yerini Sow'a bırakan Lens, Ozan ve Emenike'nin attığı gollerde asist yapan isim oldu. Emenike ise 1 gol, 2 asist yaparak gecenin yıldızlarından oldu. Ayrıca Fenerbahçe'de eleştirilen bir diğer isim Josef; 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu sonucun ardından 4 puana yükselen Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kötü gidişe dur diyemeyen Paşa ise 1 puanda kaldı.

Maç saat 20:00’da başladı. Sarı-lacivertliler bu maç öncesinde 1 puanla 16. sırada yer alırken, aynı puana sahip lacivert-beyazlılar da son sırada yer alıyor. Fenerbahçe rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kazandı.

İlk 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Bozhikov, Veysel, Pavelka, Tunay, Castro, Adem, Etoundi.

Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Ozan,Volkan Şen, Lens, Emenike

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca 490 kez topla buluşurken, Kasımpaşa ise 462 kez topla buluştu.

* Fenerbahçe Süper Lig'de 46 hafta aradan sonra 5 gollü galibiyet aldı. En son 2014-15 sezonu 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 yenmişti.

* Kasımpaşa ise karşılaşma boyunca rakip ceza sahası içine 23 orta yaparken bu ortalardan 3'ü isabetli oldu.

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca rakip ceza sahası içine 15 orta yaparken bu ortalardan 4'ü isabetli oldu.

* Fenerbahçe karşılaşmada 401 pas yaparken 323 isabetli pas yaptı, Kasımpaşa ise 401 pas yaparken 294 isabetli pas yaptı.

* Fenerbahçe karşılaşmada 6 kez korner kullanırken, Kasımpaşa ise 5 korner kullandı.

* Kasımpaşa karşılaşma boyunca Fenerbahçe kalesine 11 şut atarken bu şutlardan 4 tanesi kaleyi buldu.

* Fenerbahçe karşılaşma boyunca Kasımpaşa kalesine 15 şut atarken 8 şut kaleyi buldu ve 5'i golle sonuçlandı.

Maçtan notlar:

Sahada mini zirve



Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Advocaat, yardımcıları Mario Been, Car Pot ve menajer Hasan Çetinkaya ile maçtan önce sahaya çıkarak 10 dakikalık mini bir zirve gerçekleştirdi. Saha zeminini ve stadı inceleyen Advocaat zeminden memnun kalmış göründü.

Van Persie ve Salih 18'de yok



Teknik direktör Dİrk Advocaat son antrenmana çıkmayan Van Persie ve formsuz olanSalih Uçan'ı Kasımpaşa'ya karşı 18 kişilik kadroya almadı. Hafif sakatlığı olan Van Persie'nin kadroda olmaması sürpriz olarak değerlendirilmezken Salih'in kadroda olmaması şaşkınlık yarattı.

Advocaat'tan Pereira kadrosu



Fenerbahçe'de orta alanda Mehmet Topal, Josef ve Ozan'a ilk 11'de görev verilmesi geçen sezon çok eleştirilen Pereira'yı hatırlattı. Portekizli teknik adam defansif özellikle orta alanlarla oynadığı için büyük eleştiri alıyordu.

Taraftardan tezahüratlı çağrı



Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesi futbolculara yönelik şu tezahüratı yaparak protesto ile karışık bir çağrıda bulundu. Giydiğiniz çubuklu forma nasip olmaz öyle her kula Mehmetçik Basri, Lefter,Can gibi Layık olun o formaya

4 yönetici geldi



Fenerbahçe adına karşılaşmayı izlemeye Başkan Aziz Yıldırım gelmezken yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Tahir Sarıoğlu ve Barış Aytuğ Aydil karşılaşmayı izlemek için protokol tribünde yerlerini aldılar.

Tribünler boş kaldı



Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan yer büyük oranda dolarken Kasımpaşalılar takımlarını yalnız bıraktılar. Kasımpaşa tribünlerden 1000 civarında taraftar yer aldı.