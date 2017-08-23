Fenerbahçe'den Jose Sosa açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, basında yer alan Milan futbolcusu Jose Sosa ile ilgilendikleri haberlerini, resmi site üzerinden yaptıkları açıklamayla yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya’nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.



Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.



Kamuoyuna duyururuz."