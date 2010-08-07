-FENERBAHÇE'DEN JAJA YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor tarafından Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımından transfer edilen Brezilyalı oyuncu Jaja ile hiç ilgilenilmediğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in yeni transferleri Jaja ile ilgili olarak, ''Uzun zamandır takip ettiğimiz kaliteli bir futbolcuydu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Shaktar Donetsk de Jaja'yı almak için uğraşıyordu. Ama biz daha çok istedik ve aldık'' dediğinin öne sürüldüğü belirtilirken, ''Fenerbahçe Spor Kulübü, adı geçen futbolcu ile hiçbir zaman ilgilenmemiş ve kesinlikle bir transfer girişimi ya da çalışması olmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.