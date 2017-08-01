Fenerbahçe'den Gustavo Gomez atağı

Fenerbahçe yönetimi, Simon Kjaer’in Sevilla’ya transfer olmasıyla savunmada doğan boşluğu doldurmak için gündemine Milan forması giyen Gustavo Gomez'i aldı.

Sözcü'nün haberine göre, Paraguaylı futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen İtalyan ekibi, uygun bir bedel karşılığında transfere sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler ise UEFA'nın mali fair-play zorunlulukları nedeniyle kiralama seçeceğini düşünüyor.



Bu arada Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada; Kjaer’in sağlık kontrolünden geçmek için bugün İspanya’ya gideceği ardından yeni kulübü ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.





