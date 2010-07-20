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Spor

FENERBAHÇE'DEN GÜİZA AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 23:09

-FENERBAHÇE'DEN GÜİZA AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu Daniel Güiza'nın lisansının bugün çıkarıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ''Futbolcumuz Daniel Güiza'nın, sağlık kontrollerinin tamamlanmamış olması sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılamayan yeni sezon lisans başvurusu, sporcumuzun kontrollerinin tamamlanması ve eksik raporların giderilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Sporcumuzun yeni sezon lisansı, bugün itibariyle çıkarılmıştır'' denildi.

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