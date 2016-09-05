Fenerbahçe'den gönderilen Diego'dan başarılı başlangıç

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, ikinci baharını yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu takımıyla çıktığı iki maçta iki gol atma başarısı gösterirken Brezilya basını, 10 numara transferini yapamayan Fenerbahçe'nin bu durumdan pişman olduğunu öne sürdü.

Flamengo formasıyla çıktığı 2 maçta 2 gol atan Diego Ribas, Brezilya'da gündem olmayı sürdürüyor. Fenerbahçe'den ayrılıp Flamengo'ya imzası oldukça ses getiren futbolcunun performansı da dikkat çekti.

Brezilya basını, takımıyla oynadığı iki maçta da gol atma başarısı gösteren Diego Ribas'ın Türkiye'den gönderilişini eleştirilirken Fenerbahçe'nin bu durumdan pişman olduğu yorumlarına yer verdi.



Hatırlanacağı üzere Başkan Aziz Yıldırım, sezon başında özel olarak görüştüğü Brezilyalı futbolcuya, “Artık seni takımda görmek istemiyorum" demişti. Bunun üzerine yeni sezon idmanlarına katılmayan Diego, ülkesine giderek transfer görüşmelerinde bulunmuştu. Sarı lacivertlilerle sözleşmesini feshettikten sonra Flamengo'ya imza atan futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli de kazanılamamıştı.