Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Para pazarlığı yapan futbolcu para için gitmiştir

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin "İdealleri için gitmek isteyen para pazarlığı yapmaz. Para pazarlığı yapan para için gitmiştir" dedi.



NTV'de yer alan habere göre, Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin uzamasıyla ilgili Gökhan ve menajeri Ahmet Bulut ile görüşmeleri yürüten Ekşioğlu, "Gökhan ile iki haftadır para pazarlığı yapıyoruz. İdealleri için ayrılmak istese saygı duyardık. Ama idealleri için gitmek isteyen futbolcu para pazarlığı yapmaz. Para pazarlığı yapan futbolcu para için gitmiştir" açıklamasında bulundu.



"Bizim teklifimiz belliydi. Başkanımız Mali Genel Kurul'da bunu açıkladı" hatırlatmasını yapan Ekşioğlu, 3+1'lik sözleşme süresinde taraflar arasında bir problem olmadığını belirtti. Buna rağmen Ekşioğlu Gökhan'ın mevcut ücreti olan 1.750.000 euro'yu 2.750.000'e çekmek istemesinin görüşmeleri tıkadığını sözlerine ekledi. Ekşioğlu garanti ücretin dışında 20 bin euro maç başı ve ekstra olarak menajerlik ücreti de istenmesi üzerine Gökhan'a menajerlik parası vermeyeceklerini belirttiklerini de ifade etti. Son durumda 2 milyonluk teklife yöneticiler olarak kendi ceplerinden 250bin euro daha katkı yaptıklarını belirten deneyimli yönetici "Gökhan'ın Fenerbahçe'deki kariyerini ve verdiği emekleri de düşünerek biz kulüp olarak fedakarlık yaptık. Ancak sürekli para pazarlığı devam etti" diyerek tecrübeli oyuncuya tepkisini dile getirdi.



Gökhan'ın ayrılması halinde B planlarının hazır olduğunu belirten Ekşioğlu, "Aslolan kişiler değil Fenerbahçe'dir" sözlerini kullandı.

Gökhan Gönül: Bugün, paracı veya para için bunları yapıyor diye suçlanmam en hafif söylemle iftiradır.

Gökhan Gönül ise transfer ücreti konusunda kendisine yönelik eleştirilere "Kimsenin başını önüne eğmesine sebep olacak bir şey yapmadım, yapmam. Kimin ne kadar yıllık ücret kazandığını düşünüp problem çıkarmadım, önüme bakıp işimi yaptım. Kazandığım paranın da hakkını verip işimi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Bugün, paracı veya para için bunları yapıyor diye suçlanmam en hafif söylemle iftiradır. İspatı da geçmiş dokuz yılımdır. Son dokuz yıl boyunca profesyonel futbolcu olarak imzaladığım mukaveleler resmi kayıtlarda mevcuttur" ifadelerini kullandı