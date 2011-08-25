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Spor

Fenerbahçe'den gelir kaybı açıklaması İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 01:55

-Fenerbahçe'den gelir kaybı açıklaması İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamama nedeniyle oluşacak gelir kaybının, performans primleri hariç 25 milyon avro olarak beklendiğini açıkladı.  Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı; Fenerbahçe Spor Kulübünün bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesi kararı neticesinde şirketimiz 01.06.2011 - 31.05.2012 dönem gelirlerindeki kaybın, performans primleri hariç yaklaşık 25 milyon Euro civarında olması beklenmektedir. 31.05.2011'de sona eren özel hesap döneminde bu kapsamda bir gelir bulunmamaktadır'' denildi.

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