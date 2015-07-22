Fenerbahçe'den gazetelere: O haberler yalan!

Fenerbahçe basında çıkan transfer haberlerine bu kez Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden cevap verdi. Sarı Lacivertli kulüp, M.Unitedlı Adnan Januzaj, Everton'dan Mirallas, Bayern Münihli Xabi Alonso, Olympiakos'tan Milivojevic, Portolu Adrian Lopez ve Interli oyuncu Shaqiri'yi yalanladı.

Fenerbahçe resmi web sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün farklı gazetelerde kulübümüzle ilgili gerçek olmayan pek çok transfer haberi yer almıştır.



Fanatik ve Takvim gazetelerindeki Adnan Januzaj, Bugün, Fanatik ve Star gazetelerindeki Kevin Mirallas, Habertürk gazetesindeki Xabi Alonso, Korkusuz ve AMK gazetelerindeki Milivojevic, Fanatik gazetesindeki Adrian Lopez ve yine Star gazetesindeki Shaqiri isimli oyuncuların kulübümüze transferine ilişkin haberler yalandır.



Kulübümüzün, ismi geçen oyuncular da dahil olmak üzere hiçbir oyuncuyla güncel bir transfer görüşmesi bulunmamaktadır.



Yalan transfer haberleriyle kamuoyunu yanıltan bu gazetelerle ilgili işlem yapılması için SPK’ya gerekli başvurular kulübümüz tarafımızdan yapılmış olup, bahsi geçen haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.