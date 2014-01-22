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Fenerbahçe'den Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada, 'süreç hakkında nihai karara varılabilmesi için 24.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verilmiştir' dendi

22 Ocak 2014 21:03

Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler Yargıtay'ın şike davasına ilişkin kararını ele aldıkları toplantı sonrasında yaptıkları yazılı açıklamada, " süreç hakkında nihai karara varılabilmesi için 24.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verilmiştir" dendi. Açıklamada, Aziz Yıldırım'a destek olan,  Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarıne teşekkür edildi. 
 
Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı beklenen süreden uzun sürdü. Alınan son bilgilere göre topalantı 18.00 itibari ile sona erdi. 
 
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: 
 
 
"Öncelikle Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a verdiğiniz eşsiz destekten dolayı Divan ve Kongre Üyelerimize, Büyük Fenerbahçe taraftarına, 
 
Ülkemizin dört bir yanından mesafe gözetmeksizin büyük katkı sağlayan derneklerimize,
Renk ve rekabet ayrımı gözetmeksizin Aziz Yıldırım'a destek olan,  başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve diğer kulüp taraftarlarına,
 
Bu kadar yüksek ve öngörülemez katılıma rağmen, bu buluşmanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmaksızın tamamlanması için azami gayret gösteren tüm yetkilileri teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı bildiririz.
 
Bununla birlikte,
 
22.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gündeme dair kısa bir değerlendirme yapılarak yaşanılan gelişmelere dair kulübümüzün ilgili kurum ve birimleriyle gerekli çalışmaların yapılmasına, Fenerbahçe açısından hassas ve bir o kadar da önemli bu süreç hakkında nihai karara varılabilmesi için 24.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına karar verilmiştir."

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