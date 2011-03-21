-FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, ezeli rakipleri Galatasaray ile deplasmanda yaptıkları maçın ardından taraftarlarına yapılan ikramdan dolayı sarı-kırmızılı yetkililere teşekkür etti. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''18 Mart 2011 Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Sami Yen Spor Komplesi Türk Telekom Arena'da izleyen taraftarlarımıza maç sonrasında yapılan çay, kahve ikramından dolayı yetkililere teşekkür ederiz.''