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Spor

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A)

21 Mart 2011 14:54

-FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, ezeli rakipleri Galatasaray ile deplasmanda yaptıkları maçın ardından taraftarlarına yapılan ikramdan dolayı sarı-kırmızılı yetkililere teşekkür etti. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''18 Mart 2011 Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını Ali Sami Yen Spor Komplesi Türk Telekom Arena'da izleyen taraftarlarımıza maç sonrasında yapılan çay, kahve ikramından dolayı yetkililere teşekkür ederiz.''

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