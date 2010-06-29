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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci çalım

Fenerbahçe'nin bonservisi Rusya'nın CSKA Moskova takımında bulunan milli futbolcu Caner Erkin'in transferini bitirdiği öğrenildi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Fenerbahçe'nin bonservisi Rusya'nın CSKA Moskova takımında bulunan milli futbolcu Caner Erkin'in transferini bitirdiği öğrenildi.

Sarı lacivertliler geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen genç sol kanat oyuncusu içen Rus ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu. Caner'in için Ankaragücü'nün de devreye girmesiyle transfer zora girerken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Caner'i takımda görmek istemesi üzerine bonservis bedelinde fiyat attırarak bu transferi sonuçlandırdı. Caner'in yetişmesi halinde bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'nin akşam antrenmanına da katılacağı ifade edildi.

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