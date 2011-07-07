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Spor

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY VE BURSASPOR'A TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 00:32

-FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY VE BURSASPOR'A TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yayın organlarında gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Galatasaray ve Bursaspor kulüplerine teşekkür etti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden ''Teşekkürlerimizle'' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Camiamızın ve spor dünyasının son günlerde yaşadığı olaylar karşısında, büyük camia olmanın bilinci ve hassasiyeti ile yayın organlarında konuya dair yayınlar yapmayacaklarını açıklayarak örnek tavır sergileyen Galatasaray Spor Kulübü'ne ve Bursaspor'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 104 yıllık tarihi ve milyonlarca taraftarı olan kulübümüze yöneltilen iddiaların netlik kazanmadığı bu belirsiz ortamda, her basın yayın kurumundan da olması gerekenin hayata geçirilmesini, aynı hassasiyeti beklediğimizi belirtmek isteriz.''

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