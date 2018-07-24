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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a çağrı: #KaanHayatBekliyor

Epilepsi hastası Kaan için Fenerbahçeli taraftarların başlattığı yardım kampanyasına kulüpten de destek geldi

24 Temmuz 2018 20:36

T24 Spor

Fenerbahçeli taraftarların bir süre önce başlattığı #KaanHayatBekliyor yardım kampanyasına sarı lacivertli kulüpten destek geldi. 17 yıldır epilepsi hastası olan Kaan için yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da bu konuyla ilgili çağrı yaptı.

Dün (23 Temmuz 2018) ameliyat olan Kaan'ın ameliyatı ve diğer masraflarının karşılanabilmesi adına Fenerbahçeli taraftarlar kampanya düzenlemişti. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kaan için 150 bin TL toplanması gerekiyor. Fenerbahçe, sosyal medyadan ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı etiketleyerek, "Bizler, Türkiye'nin en büyük aileleriyiz. Kaan için gelin hep birlikte umut olalım" şeklinde paylaşım yaptı. 

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