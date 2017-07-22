Fenerbahçe'den Gabriel Barbosa açıklaması

Fenerbahçe, Inter'de forma giyen Gabriel Barbosa'nın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.



Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.



Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.