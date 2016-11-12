Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu atağı

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçlarda dikkat çekici sonuçlar alan Fenerbahçe, ocak ayında yapacağı transfer hamleleri için kolları sıvadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın devre arasında kadroya 3 isim katacağı öğrenilirken bu futbolculardan birinin de Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu olacağı ifade edildi.

Orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu istediği bilinen Advocaat'a yönetimin 'Emre Belözoğlu'nun alalım' tavsiyesinde bulunduğu aktarıldı. Hollandalı teknik adamın da bu transfere onay verdiği ve devre arasında iki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin netleşeceği belirtildi.



Başakşehir'de gösterdiği performansla takımının ligde lider olmasına büyük katkıda bulunan Emre'nin tekrar Fenerbahçe gündeminde olduğu konuşulurken Başakşehir yönetimi ve Abdullah Avcı'nın konuyla ilgili görüşü ise tamamen olumsuz.



Önceki günlerde katıldığı bir yayında Emre'nin takım için ne kadar önemli olduğunu ifade eden Avcı, 36 yaşındaki futbolcu için sezon sonunu işaret etmişti. Ancak sezon başında da Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Emre'nin devre arasında sarı lacivertlilere imza atabileceği belirtiliyor.

2013 de de aynısı olmuştu



2012-2013 sezonu başında Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Emre Belözoğlu, ani bir kararla takımdan ayrılma kararı almış ve Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Ancak devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılması gereği duyulmuş ve Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nu tekrar transfer etmişti. Emre dışında sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Ziegler de kadroya katılmıştı.



Kaptanlık ve menajerlik teklif edilecek



Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece bir transfer olarak görülmeyecek. Aziz Yıldırım ve yönetimi Emre'yi transfer ettikten sonra yıldız ismin durumuna göre sezon sonunda yöneticilik teklifi yapacak. Emre'nin oynama isteğine göre bu karar bir sezon daha da ötelenecek.



Bilindiği üzere Emre Belözoğlu, önceki günlerde yaptığı açıklamada ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'de yönetici olarak çalışabileceği mesajını vermişti.