-FENERBAHÇE'DEN DROGBA YALANMASI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Chelsea'li futbolcu Didier Drogba'yı transfer etmek için herhangi bir temaslarının olmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında, Chelsea'li Didier Drogba'yı transfer etmek için girişimlerde bulunulduğu yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek, ''Söz konusu futbolcuya dair herhangi bir temasımızın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarken, ilgili mevkiye dair oyuncu transferini geçtiğimiz günlerde yaptığımızı da ayrıca hatırlatmak isteriz'' denildi. Açıklamada, Niang'ın da sözleşmesinin sürdüğü vurgulanarak, ''Benzer şekilde ismi Mısır takımlarıyla anılan, ilk sezonunu 15 golle geride bırakan forvetimiz Mamadou Niang'ın sözleşmesi sürmektedir, oyuncumuzun başka bir kulübe satılması gündemimizde değildir'' ifadelerini yer verildi.