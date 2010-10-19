-FENERBAHÇE'DEN DERBİYE ''DE-JAVU'' TİŞÖRTLERİ İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Fenerium, yaklaşan derbi maçı öncesinde, üzerinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçların skorlarının yer aldığı nostaljik ''De-javu'' tişörtlerini satışa sundu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tişörtlerin satışa sunulduğu belirtilerek, ''Kadıköy'de yaşanan 10 maçlık galibiyet serisine atıfta bulunan ve bu seriyi birebir yaşama fırsatı olan veya olamayan tüm taraftarlar için manevi değer taşıyacak olan ''de-javu'' tişörtlerine sahip olmak isteyen tüm Fenerbahçeliler vakit kaybetmeden Fenerium mağazalarına uğrayıp sınırlı sayıda satışa sunulan bu tişörtleri alabilirler'' denildi.