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Spor

Fenerbahçe'den derbi sonrası sert açıklama: Türk spor tarihine geçen bir kara leke daha!

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularına yabancı madde yağdırdı

13 Mart 2017 01:15

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan basketboldaki Galatasaray Odeabank derbisi sonrası, sarı-kırmızılı taraftarlar sahaya yabancı attı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda maçın bitişiyle birlikte Galatasaray taraftarlarının, Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularına yabancı madde yağdırdırması sonucu yaşanan olaylarda, Fenerbahçeli oyuncu Luigi Datome'nin başı yarıldı.          

Olayın ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yine alışık olduğumuz görüntüler vardı" sözleriyle olayı kınayan Fenerbahçe Kulübü, "Maç esnasında hakemlerin küfürlü tezahürat ve atılan yabancı cisimlere rağmen sadece iki anons yaptırması tepki çekti. Geçen yıl da aynı salonda benzer olaylar yaşanmış, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü koçu Obradovic'e isabet eden tükürük Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçmişti" ifadesini  kullandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle: 

"Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan basketboldaki Galatasaray derbisi sonrası Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sahaya yabancı cisim yağdı. Takımımızın İtalyan yıldızı Luigi Datome'nin başı yarıldı.

"Fenerbahçemizin Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yine alışık olduğumuz görüntüler vardı. Maçın bitişiyle birlikte Galatasaray taraftarları Fenerbahçe teknik heyet ve oyuncularına yabancı madde yağdırdı.

"Türk spor tarihinde kara bir leke" 

"Tribünlerden atılan bir cisimle Takımımızın İtalyan yıldızı Luigi Datome'nin başı yarıldı. Atılan cismin Datome'ye isabet anının görüntülerinden Datome'nin ani bir refleksle acı içinde alnını tuttuğu görülüyor. Soyunma odasına ilerlerken İtalyan oyuncunun alnındaki kanama, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Maç esnasında hakemlerin küfürlü tezahürat ve atılan yabancı cisimlere rağmen sadece iki anons yaptırması tepki çekti. Geçen yıl Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbide de benzer olaylar yaşanmış, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü koçu Obradovic'e isabet eden tükürük Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçmişti."

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