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Spor

Fenerbahçe'den derbi öncesi taraftara provakasyon uyarısı

Sarı-lacivertli kulübün "Ben Galatasaraylıyım Aslında" başlığı altında yaptığı açıklamada; taraftarlarını provokasyonlar karşısında uyardı

07 Ekim 2012 21:40

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesinde resmi internet sitesinden taraftarlarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Camiamızı karıştırmaya yönelik bazı olayların planlanıyor, provokasyonlara dikkat edin" uyarısı yapıldı.

Sitede yer alan açıklama aynen şöyle:

'Ben Galatasaraylıyım Aslında' !!! Fenerbahçeliler Dikkat…

 

 

 

Sevgili Fenerbahçeliler;

Bugün stadımızda oynanacak Beşiktaş derbisi sırasında, ’protesto’ adı altında, camiamızı karıştırmaya yönelik bazı olayların planlandığı açıkça görülmektedir.

Fenerbahçeli dahi olmayanlar, ’maddi ve manevi’ her tür desteğini ortaya koymak pahasına giriştiği bu çabaları boşa çıkarmak adına, siz değerli Fenerbahçeliler’i bu provokasyonlar karşısında uyarıyor; tüm desteğimizi Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak oyuncularımıza vermenizi önemle rica ediyoruz.

 

 

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