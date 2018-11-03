Fenerbahçe'den derbi açıklaması!

- \"Bağırıp çağıranın, sesi en çok çıkanın haklı görüldüğü futbolumuzun mevcut ortamında iyi niyetli yaklaşımlar suistimal edilmektedir\"

- \"Karşılıklı olarak yüzlerinden tutup ittirmesine rağmen Soldado\'ya kırmızı kart verilip Belhanda\'nın cezasının sarı kartla geçiştirilmesi açık ve net şekilde adaletsiz ve haksız bir tutumdur\"

- \"Bu kararların nasıl ve hangi mantıkla alındığının sorgulanmasını gerektirmektedir\"

- \"Rakip teknik direktör, futbolcumuz Soldado\'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza sırayla saldırma girişiminde bulunmuştur\"

- \"TFF ve MHK\'dan dün yaşanan olaylar ve sezonun devamındaki beklentimiz, hiçbir kulüp ve şahısı imtiyazlı olarak görmeden, tüm kulüp ve yetkililerine eşit mesafede yaklaşarak türk futbolunu yönetmeleridir\"

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray ile oynanan ve 2-2\'lik eşitlikle sonuçlanan derbi maçta yaşanan olaylar ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Derbi öncesi hayatını kaybeden Koray Şener\'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenerek başlayan açıklamada, iyi niyetli yaklaşımlarının suistimal edildiği belirtildi. Video desteğiyle yayımlanan açıklamada, maçta yaşanan olaylara açıklık getirilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş ve birkaç sarı kırmızılı futbolcuya da tepki gösterildi.

Fenerbahçe\'nin açıklaması şu şekilde:

\"Dün oynadığımız derbi maçında hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener\'in ailesine ve yakınlarına birkez daha başsağlığı ve Allah\'tan sabır dileriz. Camia olarak yaşadığımız üzüntü herşeyin ötesindedir. Yarın, önce stadımızdaki törenle, sonrasında ise Kocaeli\'nde kendisini sonsuz yolculuğuna hep birlikte uğurlayacağız.\"

\"BAĞIRIP ÇAĞIRANIN, SESİ EN ÇOK ÇIKANIN HAKLI GÖRÜLDÜĞÜ FUTBOLUMUZUN MEVCUT ORTAMINDA İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMLAR SUİSTİMAL EDİLMEKTEDİR\"

\"Maç sonunda Başkan Vekilimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız da yaşadıkları derin üzüntü nedeniyle, yaptıkları açıklamalarda maçla ilgili değerlendirmelere ve maç sonu yaşanan olaylara doğal olarak detaylıca değinmemiştir. Ancak maç sonunda rakip teknik direktör ve yöneticisinin yaptığı açıklamalar etraflıca değerlendirildiğinde ve de rakibimizin sosyal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlar göz önünde bulundurulduğunda, bu sezon bu tarz açıklamalar yapmama konusunda özellikle hassasiyet göstermiş olan kulübümüzün, bugün bazı noktaları açıklığa kavuşturmasını mecbur kılmıştır. Zira, bağırıp çağıranın, sesi en çok çıkanın haklı görüldüğü futbolumuzun mevcut ortamında iyi niyetli yaklaşımlar suistimal edilmektedir.\"

\"KARŞILIKLI OLARAK YÜZLERİNDEN TUTUP İTTİRMESİNE RAĞMEN SOLDADO\'YA KIRMIZI KART VERİLİP BELHANDA\'NIN CEZASININ SARI KARTLA GEÇİŞTİRİLMESİ AÇIK VE NET ŞEKİLDE ADALETSİZ VE HAKSIZ BİR TUTUMDUR\"

\"Öncelikle, resmi sosyal medya hesabı paylaşımları ile, attığımız ikinci gol öncesi taç konusunda hakem hatasından yakınan rakibimizin ikinci golünün tartışılmayacak yanlış bir korner kararı ile geldiğini kendilerine ve kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Topa vuran rakip oyuncu bile kendi yarı sahasına dönmeye yöneldiği bir sırada yanlış korner kararı verilmiştir.

Maçın son dakikalarında, futbolcumuz Soldado ile rakip oyuncu Belhanda arasında yaşanan olayda Belhanda\'nın Soldado\'ya önce dizleriyle tekme atması, sonrasında hareketini sportmenlik dışı şekilde devam ettirmesi ve ardından iki futbolcu birbirleriyle ayakta gerilim yaşarken karşılıklı olarak yüzlerinden tutup ittirmesine rağmen Soldado\'ya kırmızı kart verilip Belhanda\'nın cezasının sarı kartla geçiştirilmesi açık ve net şekilde adaletsiz ve haksız bir tutumdur.\"

\"BU KARARLARIN NASIL VE HANGİ MANTIKLA ALINDIĞININ SORGULANMASINI GEREKTİRMEKTEDİR\"

\"Maç sonunda futbolcumuz Jailson haklı bir şekilde kırmızı kart görmüş olup, yaptığı sportmenlik dışı hareketin cezasını çekmiştir. Ancak, rakip oyuncuların bir kısmının Jailson\'u darp etmeleri ve bununla da yetinmeyip saha içinde kovalamalarına rağmen sadece Ndiaye\'ye kırmızı kart verilmesi ve kalecimiz Harun Tekin\'e diziyle tekme atan, sonrasında da Barış\'ı itekleyen Ryan Donk başta olmak üzere diğer oyunculara sarı kart bile çıkmaması, bu kararların nasıl ve hangi mantıkla alındığının sorgulanmasını gerektirmektedir.

Fakat bu kararlardan çok daha önemlisi ve muhtemelen bu adaletsiz kararların da arkasında yatan neden ise; özellikle 2. yarının neredeyse tamamında rakip takımın teknik direktörü Fatih Terim\'in kendine ayrılan çizgili alanın dışına çıkıp, maçın tamamını taç çizgisi üzerinden yönetmesi, orta hakemin kararlarından sonra sürekli ve ısrarlı olarak dakikalarca orta hakeme tacizkar eylemler ve söylemlerde bulunması, bununla da kalmayıp yedek kulübemize kadar gelip teknik heyetimizi ve oyuncularımızı da tahrik etmesine rağmen, tüm bu ihlalleri sebebiyle maçın orta hakeminden tek bir uyarı bile almamış olmasıdır. Aynı şekilde rakip teknik direktörün yardımcısı da sürekli olarak rakip teknik direktör ile bu eylemlerde birlikte hareket etmiş olmasına rağmen, orta hakemden tek bir uyarı dahi almamıştır.\"

\"RAKİP TEKNİK DİREKTÖR, FUTBOLCUMUZ SOLDADO\'NUN KOLUNU SIKIP TEHDİTLER SAVURMUŞ, YARDIMCISI İSE BİRÇOK FUTBOLCUMUZA SIRAYLA SALDIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTUR\"

\"Herhangi bir müsabakada, bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında spor ruhundan uzak adeta bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakemin bir değil birden çok defa yapacağı ikazlar ve sonunda alacağı kararlar bu kişilere dün akşam maalesef uygulanamamıştır. Bu imtiyazlı kişilere gerekli yaptırımların uygulanamaması sonucunda da, rakip teknik direktörün ve yardımcılarının ihlalleri maçla sınırlı kalmamış, maç sonunda yayıncı kuruluş görüntülerinde de açıkça sabit olduğu üzere, rakip teknik direktör, futbolcumuz Soldado\'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza sırayla saldırma girişiminde bulunmuştur. Tüm bu olaylar, yayıncı kuruluşun görüntülerinde de çok açıkça görülmektedir.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, maç sonunda da hakemlerin kararları üzerinden olmayan bir mağduriyet yaratma çabaları da tüm kamuoyunun malumudur.\"

\"TFF VE MHK\'DAN DÜN YAŞANAN OLAYLAR VE SEZONUN DEVAMINDAKİ BEKLENTİMİZ, HİÇBİR KULÜP VE ŞAHISI İMTİYAZLI OLARAK GÖRMEDEN, TÜM KULÜP VE YETKİLİLERİNE EŞİT MESAFEDE YAKLAŞARAK TÜRK FUTBOLUNU YÖNETMELERİDİR\"

\"Daha önce birçok defa TFF\'nin ve MHK\'nın yönetimsel anlayışlarıyla ilgili görüşlerimizi aktarırken dile getirdiğimiz hususların yaşadığımız bu olaylarla birlikte ne kadar önemli olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türk sporunun ve futbolunun tüm paydaşları olarak, ancak; ortak ilke ve değerlerimiz noktalarında, hep birlikte, tüm kulüplerimizi ve değerlerimizi kapsayan, hiçbir kurum ve şahısa ayrı bir imtiyaz tanımayarak, hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımı benimsediğimiz takdirde ülkemize ve sporumuza yakışan daha güzel günlere gidebileceğimize inanıyoruz. Bu noktada, TFF ve MHK\'dan dün yaşanan olaylar ve sezonun devamındaki beklentimiz, hiçbir kulüp ve şahısı imtiyazlı olarak görmeden, tüm kulüp ve yetkililerine eşit mesafede yaklaşarak Türk Futbolunu yönetmeleri ve bu konudaki kararlılıklarını da kendilerine bağlı olan tüm alt merciilere aktarmalarıdır. Unutumamalıdır ki; Türk futbolunda güven ortamını tesis etmek, adil rekabet ortamını sağlamak, futbolumuzu kavga zemininden uzaklaştırma noktasında büyük önem teşkil etmektedir ve futbolumuzda bu ortamı yaratmada en büyük sorumluluk TFF\'dedir. Bunlarla birlikte, derbinin oynandığı Türk Telekom Stadyumunda bizleri ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkür ederiz.\"