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Spor

Fenerbahçe'den derbi açıklaması

Açıklamada Şenol Güneş'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunulmadı

20 Nisan 2018 03:53

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu ve maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etti.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada: "Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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FenerbahçederbiaçıklamaBeşiktaşŞenol GüneşTFFMete Kalkavan

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