Fenerbahçe'den Canan Karatay'a cevap: Bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil

Prof. Dr. Canan Karatay, CNN Türk'de katıldığı Gündem Özel programında Volkan Demirel'in yediği golleri maçtan önce tükettiği makarnaya bağlamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulüp doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu resmi siteden Karatay'a cevap verdi.



Prof.Dr. Kunduracıoğlu şunları söyledi: "Çeşitli medya organlarında Fenerbahçeli futbolcuların form düzeyinin yedikleri gıdalar ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olduğuna dair iddialar hakkında ise Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor zaten.

Biz bunu çok ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden insanlar dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil Burada çalışan ciddi bir bilimsel ekip var. Onlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor, hoş değil.

Yani bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil. Hani fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor ama bunları bilim insanlarının yapması hoş değil” dedi.