Fenerbahçe'den buruk başlangıç

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonu ilk maçında İzmir'de karşı karşıya geldiği Sanica Boru Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasına Elazığspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Elazığ Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içinde ilk açıklanan bilet fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından sarı lacivertli futbolseverler açık tribünün tamamını doldurdu.

Fenerbahçe mücadeleye çok hızlı başladı. Stoch'un ceza alanı önüne doğru attığı pasta Kuyt ceza yayı üzerinde topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hollandalı yıldızın şutunda top kaleciden kornere çıktı.

16. dakikada Murat'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Tum'un etkisiz kafa vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

21. dakikada Köksal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Sedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Alex kazanılan serbest vuruşu kullandı. Alex'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, herkesi aşan topa arka direkte Orhan Şam yetişerek zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Vanja Ivesa açıyı kapattı ve topu kornere çeldi.

Fenerbahçe ilk devrenin son dakikalarında etkisini artırdı ve rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakaladı. 45. dakikada Miroslav Stoch sol kanattan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Fabio Bilica topu karşılamak istedi ancak top kısa düştü ve ceza yayı bölgesine düşen topa Alex gelişine sol ayağıyla vurdu. Köşeye giden topu Vanja Ivesa uzanarak kornere çeldi.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarı golle başladı



Elazığspor ikinci devreye golle başladı. Sağ kanattan Faubert'in yaptığı ortaya Herve Tum, ceza alanı içinde mükemmel bir vuruş yaptı ve topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. 1-0

Fenerbahçe golü yedikten sonra bütün riskleri alarak oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalıştı. Elazığspor ise kontra ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.



Tartışmalı gol



64. dakikada Fenerbahçe Dirk Kuyt'un golüyle maçta beraberliği yakaladı. Gol pozisyonu sırasında, suratına top gelen Elazığsporlu Bülent yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncuların centilmenlik gereği topu dışarı atmaması ve hakem, oyunu devam ettirmesi Elazığsporlu oyuncuların tepkisine neden oldu. Hakeme yapılan itirazlar sırasında Sedat Bayrak, ikinci sarı kartını görmesiyle oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe 84. dakikada Kuyt ile 2. gole çok yaklaştı. Sol kanatta Stoch yerden ortasını yaptı. Altı pas üzerinde Kuyt şutu çekti ama top kaleci Ivesa'da kaldı.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe'nin rakip yarı alandaki baskılı oyunu sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla takımlar 1 puanı 1'er golle aldı.

SANİCA BORU ELAZIĞSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 1

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Ekrem Kan

Sanica Boru Elazığspor: Ivesa, Adem, Bilica, Sedat, Kwasie, Bülent, Sezer, Murat (Dk. 77 Gökhan), Faubert (Dk. 73 Spahija), Köksal, Tum (Dk. 87 Feidouno)

Fenerbahçe: Mert, Orhan (Dk. 58 Mehmet Topuz), Bekir, Egemen, Caner, Kuyt, Selçuk (Dk. 75 Krasic), Mehmet Topal (Dk. 58 Cristian), Stoch, Alex, Sow

Goller: Dk. 50 Tum (Sanica Boru Elazığspor), Dk. 64 Kuyt (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 65 Sedat (Sanica Boru Elazığspor)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Sedat, Dk. 42 Bülent, Dk. 62 Sezer, Dk. 64 Murat, Dk. 86 Tum (Sanica Boru Elazığspor), Dk. 51 Bekir, Dk. 75 Caner, Dk. 82 Alex (Fenerbahçe)