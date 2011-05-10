-FENERBAHÇE'DEN BÜLENT ATAMAN'A SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yaptıkları maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle rakip takım kalecisi Bülent Ataman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kardemir Karabüksporlu kalecinin maçtan sonra bir televizyon programında, Fenerbahçe Kulübü hakkında haksız ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yaptığımız maçın ardından, bir televizyon programına bağlanarak, kulübümüz hakkında haksız ithamlarda bulunan Kardemir Karabükspor kalecisi Bülent Ataman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Söz konusu başvuru, oyuncuya ait açıklamaların 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'na aykırılık teşkil etmesi çerçevesinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.''