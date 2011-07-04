-FENERBAHÇE'DEN BORSAYA AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili borsaya bir açıklama gönderdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kamuoyunun malumu olan; İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında diğer bazı spor kulüplerinin yöneticileri yanında Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki yöneticilik sıfatları nedeniyle yönetim kurulu başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu Üyemiz Sayın Şekip Mosturoğlu gözaltına alınmışlardır. Bahis konusu soruşturma kapsamında yapılan arama ve incelemeler şirketimiz evrak ve kayıtlarını kapsamamaktadır. Ayrıca şirketimizin soruşturma dönemindeki faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmaya ilişkin açıklanması gereken başka bir husus bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz hakkında yürütülen işlemler kapsamındaki gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak kamuyla paylaşılacaktır.''