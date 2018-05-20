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Spor

Fenerbahçe'den BB Erzurumspor'a tebrik

İSTENBUL,(DHA) -  Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti

20 Mayıs 2018 15:55

İSTENBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u tebrik etti. 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, normal süresi 0-0 biten maçta  Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü penaltılarla 5-4 yenerek, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig\'de mücadele etme hakkını elde etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u tebrik eder, kendilerine önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig\'de başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi.
 

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