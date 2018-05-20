Fenerbahçe'den BB Erzurumspor'a tebrik

İSTENBUL,(DHA) -

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, normal süresi 0-0 biten maçta Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü penaltılarla 5-4 yenerek, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig\'de mücadele etme hakkını elde etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u tebrik eder, kendilerine önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig\'de başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi.

