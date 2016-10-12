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Spor

Fenerbahçe'den ayrıldı, hayata döndü

Sarı-lacivertlilerin bonservissiz gönderdiği Diego Ribas, Flamengo formasıyla harikalar yaratıyor

12 Ekim 2016 13:46

Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen adeta 'istenmeyen adam' ilan edilerek Flamengo'ya ücretsiz transfer olan Diego Ribas, burada yeniden doğdu.

Yeni takımında tamamı ilk 11'de olmak üzere 9 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki yıldız, 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

Diego, Fenerbahçe'de oynadığı iki sezonda ise 53 lig maçında forma giymiş, 5 gol atıp 11 asist gerçekleştirmişti. Flamengo'da el üstünde tutulan sambacı, formuyla milli takımı da zorlamaya başladı.

Brezilya Milli Takımı'nın 'Tite' lakaplı teknik direktörü Adenor Leonardo Bacchi, yakından takip ettiğini bildirdiği Diego'yu kadroya çağırabileceğini açıkladı.

EFE Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli futbolcu, yeniden milli takıma dönmenin kendisi için bir şeref olacağını ifade ederken, "Flamengo bana uğurlu geldi" diye konuştu.

Santos'un altyapısından yetişen Diego, Avrupa kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atletico Madrid ve F.Bahçe formalarını giydi.

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