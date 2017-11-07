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Spor

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

"Mevcut durumda, futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına..."

07 Kasım 2017 19:01

Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrasında istifa kararı vermesi beklenen Aykut Kocaman, Samandıra Tesisleri'nde takımla birlikte idmana çıktı. Sarı lacivertli kulüp kamuoyuna "Aykut Kocaman'la yola devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe’nin istifa ima eden teknik direktörü Aykut Kocaman 2 günlük iznin ardından bugün Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Kadro dışı bırakıldıkları iddia edilen Hasan Ali Kaldırım, Şener, Mehmet Topal, Fernandao, Van Persie, Aatıf gibi isimler de tesislere gelerek idman saatini beklemeye başladılar.

Fenerbahçe kulübü Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğunu belirterek bir açıklama yayınladı:

"04 Kasım 2017 günü, deplasmanda oynadığımız Osmanlıspor karşılaşmasının ardından, maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır.

Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman’dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır.

Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir; ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz ŞAMPİYONLUKTUR. Kamuoyundan ve medyadan beklentimiz, dedikodu haberciliği ve manipülasyonu bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, kulübümüzden yapılan açıklamalar baz alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mevcut durumda, futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde başlayacaktır."

 

 

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