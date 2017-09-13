Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması: Cehennem donana dek...

Fenerbahçe, 'Aykut Kocaman ile yollar ayrılabilir' başlıklı haberleri resmi internet sitesinden yalanladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" ifadesi yer aldı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden Aykut Kocaman hakkında yapılan açıklama:

Bugünkü Habertürk Gazetesi'nde "Kocaman Viraj" başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.

Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.