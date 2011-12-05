-Fenerbahçe'den Aydınlar'a yanıt İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, ''Fenerbahçe yöneticilerinin Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararını kabul ettiği'' yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Fenerbahçe Kulübü, Kanaltürk'te yayımlanan Telegol programına katılarak açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Aydınlar'a, internet sitesi üzerinden yanıt verdi. ''Belgelerle hukuki gerçekler-2'' başlığını taşıyan açıklamada, şöyle denildi: ''Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar, dün, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmememizle ilgili programa, avukatlarımızdan sayın Emin Özkurt'a cevap vermek amacıyla katılmış; UEFA'dan gelen ilgili mektubu başkanvekilimiz sayın Nihat Özdemir ve asbaşkanımız sayın Ali Koç ile paylaştığını, yöneticilerimizin bu mektubu gördükten sonra; 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmama kararı alırız' dediğini iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Sayın Aydınlar, 23 Ağustos 2011'de gerçekleşen toplantıda söz konusu evrakı, Türkçe tercümesiyle birlikte yöneticilerimizle paylaşmış; bu doğrultuda TFF'nin kulübümüze göndereceği mektubu da yöneticilerimize tebliğ etmiştir. Bu mektuba istinaden 24 Ağustos 2011, saat 12.00'ye kadar turnuvadan çekilme yönündeki kararımızı kendilerine bildirmemizi talep etmişlerdir. Yöneticilerimiz, bu talep karşısında konunun Yönetim Kurulu'nda istişare edilmesi gereğini aktararak, TFF'den ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuz, aynı gece konuyu görüşerek turnuvadan çekilme kararının alınmasının mümkün olamayacağı kararına varmıştır. Sayın Ali Koç, yönetim kurulumuz adına, 24 Ağustos 2011 sabahı, Sayın Aydınlar'ı arayarak, bu süre zarfında böyle bir karar alınmasının mümkün olmadığını, ayrıca böyle bir kararın hukuki haklarımızın tamamından feragat anlamına geleceğini kendisine iletmiştir. Sayın Ali Koç ve avukatlarımızdan Sayın Özkurt, aynı gün, Sayın Aydınlar'ı ve yardımcılarını ziyaret etmiş; böylesi bir kararın sakıncalarını ve uluslararası arenadaki emsalleri kendilerine aktararak, bunun aslında, UEFA'nın bir gözdağı olduğunu ve TFF'nin bunu asla kabul etmemesi gerektiğini anlatmışlardır.'' Aydınlar tarafından iddia edilen ''Fenerbahçeli yöneticilerin Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararını kabul ettiler'' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı öne sürülürken, ''Tüzüğümüz gereği, uluslararası müsabakadan çekilme anlamına gelecek böylesi bir kararı Genel Kurul yetkisi olmaksızın vermek mümkün değildir. TFF'ye cevaben verilen mektubumuzda da bu hususa dikkat çekilmiştir. Kulübümüzde, yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmış Sayın Mehmet Ali Aydınlar bunu son derece iyi bilmektedir'' denildi.