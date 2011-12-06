Fenerbahçe'den Aydınlar'a yalanlama

T24 - TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, ‘Fenerbahçe yöneticiler Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararını kabul etti' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürdü.



Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın son açıklamalarına internet sitesi üzerinden yanıt verdi.



‘Belgelerle Hukuki Gerçekler-2’ başlığını taşıyan açıklamada, Aydınlar’ın Fenerbahçeli yöneticiler Ali Koç ve Nihat Özdemir için "Şampiyonlar Ligi'ne katılmama kararı alırız" dediklerine yönelik iddiası yalanlandı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



"Mehmet Ali Aydınlar tarafından iddia edilen, yöneticilerimizin, ‘Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme kararını kabul ettiler’ açıklaması gerçekleri kesinlikle yansıtmamaktadır.



Sayın Aydınlar, 23 Ağustos 2011'de gerçekleşen toplantıda söz konusu evrakı, Türkçe tercümesiyle birlikte yöneticilerimizle paylaşmış; bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze göndereceği mektubu da yöneticilerimize tebliğ etmiştir. Bu mektuba istinaden, 24 Ağustos 2011 Saat 12:00'ye kadar turnuvadan çekilme yönündeki kararımızı kendilerine bildirmemizi talep etmişlerdir.



Yöneticilerimiz, bu talep karşısında konunun yönetim kurulunda istişare edilmesi gereğini aktararak, Futbol Federasyonu'ndan ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz, aynı gece konuyu görüşerek turnuvadan çekilme kararının alınmasının mümkün olamayacağı kararına varmıştır.



Tüzüğümüz gereği, uluslararası müsabakadan çekilme anlamına gelecek böylesi bir kararı genel kurul yetkisi olmaksızın vermek mümkün değildir. Kulübümüzde, yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmış sayın Mehmet Ali Aydınlar bunu son derece iyi bilmektedir."

TFF'den yanıt



Bu arada TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamanın federasyon tarafından dikkatle incelendiği vurgulanarak, ''Belirtmeliyiz ki, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 4 Aralık akşamı yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü'nün tüzel kişiliği ile ilgili herhangi bir konuya değinmemiş, 23 Ağustos 2011 günü Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ile arasında geçen diyaloğu aktarmıştır'' denildi.



Yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: ''Başkan Aydınlar'ın ifadelerinde herhangi bir gerçek dışılık varsa; gerekli düzeltmenin, konuşmaların muhatabı olan Fenerbahçe'nin ilgili yöneticileri tarafından yapılması gerekmektedir. TFF Başkanı Aydınlar'ın ne 30 Kasım'daki basın toplantısında ne de 4 Aralık'taki konuşmaları arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili lüzum görülmesi halinde, ilerleyen dönemde kapsamlı açıklama da yapılacaktır.''



