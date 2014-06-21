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Spor

Fenerbahçe'den 'Asalet 3.5' tişörtü

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararıyla şampiyon ilan edilen Fenerbahçe Ülker, şampiyonluk tişörtü hazırladı

21 Haziran 2014 01:14

Beko Basketbol Ligi'nde, play-off final maçının oynanmamasının ardından Türkiye Baskebol Federasyonu Yönetim Kurulu taradından şampiyon ilan edilen Fenerbahçe Ülker'in, şampiyonluk tişörtleri 26 Haziran Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kulübü, "Beko Basketbol Ligi'nde  şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Ülker basketbol takımımızın elde etmiş olduğu  şampiyonluk sonrası ortaya çıkan tablo karşısında Fenerium en güzel yanıtı  'Asalet 3,5' tişörtüyle veriyor. 'Asalet 3,5' tişörtleri bugünden başlayarak ön  sipariş yöntemiyle www.fenerium.com.tr internet sitesinden, 26 Haziran Perşembe  gününden itibaren de tüm Fenerium mağazalarından satın alınabilecek" açıklamasını yaptı.

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