Fenerbahçe'den 'Asalet 3.5' tişörtü

Beko Basketbol Ligi'nde, play-off final maçının oynanmamasının ardından Türkiye Baskebol Federasyonu Yönetim Kurulu taradından şampiyon ilan edilen Fenerbahçe Ülker'in, şampiyonluk tişörtleri 26 Haziran Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kulübü, "Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Ülker basketbol takımımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk sonrası ortaya çıkan tablo karşısında Fenerium en güzel yanıtı 'Asalet 3,5' tişörtüyle veriyor. 'Asalet 3,5' tişörtleri bugünden başlayarak ön sipariş yöntemiyle www.fenerium.com.tr internet sitesinden, 26 Haziran Perşembe gününden itibaren de tüm Fenerium mağazalarından satın alınabilecek" açıklamasını yaptı.