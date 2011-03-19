-FENERBAHÇE'DEN ARENA TİŞÖRTÜ İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, ezeli rakibi Galatasaray'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da 2-1 yendiği karşılaşmanın anısına, ''Adresin farklı kaderin aynı'' yazılı tişört hazırlattı. Üzerinde Türk Telekom Arena'nın resmi, maçın sonucu ve ''Adresin farklı kaderin aynı'' yazılı tişörtlerin, Fenerium'un internet sitesi üzerinden satışına başlandı. Sınırlı sayıda hazırlandığı belirtilen tişörtlerin satış fiyatının 34,95 lira olduğu belirtildi. -''YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNMEDİ'' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile deplasmanda yaptığı derbi maçın devre arasında soyunma odasına gitmediği açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, derbi maçın ardından yayıncı kuruluştaki programda kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın devre arasında sarı-lacivertlilerin soyunma odasına indiği ve oyuncularla bir konuşma yaptığının ifade edildiği belirtilerek, ''Başkanımız Aziz Yıldırım devre arasında soyunma odasına inmemiştir'' denildi. Açıklamada, devre arasında oyuncularla konuşma yapanın teknik direktör Aykut Kocaman olduğu vurgulanarak, ''Devre arasında futbolcularımız ile soyunma odasında olan, onlara gerekli konuşmaları yapan ve taktikleri veren Aykut Kocaman ve teknik heyetimizdir. Başkanımız Aziz Yıldırım, devre arası boyunca diğer yönetim kurulu üyelerimiz ve misafirler ile protokol locasında bulunmuşlardır'' ifadelerine yer verildi.