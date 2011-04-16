Fenerbahçe'den Arda Turan'a yıllık 5 milyon euro

T24 - Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kötü günler geçiren Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan'a, önce sezonluk 5 milyon euro önderdiği, ardından da açık çek verdiğini açıkladı.

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu'nun köşesinde "Beyne uçuk yaptıran teklif" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:







BEYNE UÇUK YAPTIRAN TEKLİF





Boğaz’da bir mekânın terasında Galatasaray Başkanı Adanan Polat ile kardeşi ve birkaç yöneticiyle karşılaştık.



Bir süre lafladık.



Psikolojisini yansıtan konuşmalarımız aramızda kalsın.



Ancak yönetime talip olanların Polat başkanla ayrıntılı bir konuşma yapmalarında büyük fayda var.



Hatta...



Biz Galatasaraylıların yararlarına saygı gereği bu bir zorunluluk da...



Büyük projeler var, bunlar ıskalanmasın.



Ayrıca yeni yönetimi oluşturacak kadro Işın Çelebi’yi de dinlemeli.



Aslantepe’nin hayata geçirilişinin her dakikasında Çelebi’nin ter damlası vardır.



Riva projesi çok önemli...



Çelebi keşke yeni yönetim listesinde de olsa.



ARDA OLAYI



Adnan Polat’tan dinlediğim “Arda olayını” yansıtayım.



Arda gitsin mi, kalsın mı?



Bence “Arda’yı kazanmak istiyorsak gitmeli...”



Bu kadar DNA’sı Galatasaray olan bir genç adamı kırmak, inandığı değerleri sarsmak hainliği

nasıl yapılabildi anlamak mümkün değil.



Polat anlatıyor:



Fenerbahçe Arda’ya yılda 5 milyon euro teklif etti.



Bizden yılda 1 milyon euro alıyor.



Kafasını dağıtmak bir yana beynini bile uçuklatacak bir miktar bu.



Florya tesislerinde çağırdım odama.



Ona olan en güzel duygularımızı bir kez daha hissettirecek kısa bir konuşma yaptım.



Sonra masanın üzerine bir kâğıt bir de kalem koydum.



“Al bunları. Bir odaya kapan. Kâğıda istediğin rakamı yaz gel. Ödeyeceğim.”



Gitti.



Çok geçmeden geldi.



“Başkanım çok teşekkür ederim. Hiçbir rakam yazmadım. Ben Galatasaraylıyım. En değerli olan şeyim bu. Siz neyi yazarsanız kabulümdür.”



Arda’ya bağıranlar, küfür bile eden edepsizler, onun futbolundaki estetiği, yüreğindeki güzelliği, Galatasaray DNA’sını anlayamayan sizler bu yaptığınızın nasıl büyük bir haksızlık, vefasızlık, kadirbilmezlik olduğunu anlıyor musunuz?



Arda, sarı kırmızılı formayı şerefle taşımış, teriyle ıslatmış, oyunuyla ve zekâsıyla çok ender gelen büyük futbolcudur.



Onun bu yıl geçirdiği sakatlık üstüne bir de psikolojik yıkıntı ancak 1-2 yıl Avrupa’ya gitmesiyle belki izleri silebilir.



Travmaya terapi olabilir.



Dönüşünde tekniğini, deneyimini daha da zenginleştirerek Galatasaray’da aslanlar gibi oynar.

Fenerbahçe de çok istekli olmasın.



Bonservisini alırken, anlaşmasına Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamasını önleyen öyle hükümler konur ki, bunları ne Fenerbahçe aşabilir ne de bir başka Türk takımı.



Arda zaten istemez ama üzerindeki baskıyı bu maddeler önler.



