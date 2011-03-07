-FENERBAHÇE'DEN ANAYASA MAHKEMESİ'NE ZİYARET ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Süper Lig'de bu akşam Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kulüp yönetimi Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret etti. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Gençlerbirliği maçı için Ankara'da bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere mahkeme binasında bir yemek verdi. Yemeğin ardından Aziz Yıldırım, Kılıç'a, 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından hazırlanan ve Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihini anlatan Asr-ı Fener isimli eserle, üzerinde isminin yazılı olduğu çubuklu Fenerbahçe forması hediye etti. Yıldırım'ın, Yargıtay ve Danıştay'ın kütüphanelerine konulmak üzere 2 adet daha Asr-ı Fener kitabı verdiği belirtildi.