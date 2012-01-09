-Fenerbahçe'den Alper Potuk açıklaması İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, Eskişehirsporlu Alper Potuk ile transfer görüşmelerine son verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, transfer görüşmesine ilişkin olarak, ''Eskişehirspor Kulübü ile kulübümüz arasında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, Alper Potuk ile yapılan görüşmeler neticesinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ortak bir noktada anlaşma sağlanamamış olması sebebiyle, tarafımızca transfer görüşmelerine son verilmiştir'' denildi.