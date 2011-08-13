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Spor

Fenerbahçe'den ''alem'' haberine tepki İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 19:10

-Fenerbahçe'den ''alem'' haberine tepki İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, bugünkü bir gazetede yer alan, futbolcuları Niang ve Dia'nın ''alem'' yaptıklarına yönelik habere tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, Niang ve Dia'nın bir partide çekilmiş fotoğraflarının yayınlanarak, iki akşam önce evlerinde alem yaptıklarının öne sürüldüğü haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Söz konusu haberde kullanılan fotoğraflar 2010 yılı Eylül ayında Niang'ın kulübümüze transfer olması sebebiyle İstanbul'da, futbolcumuz Dia'nın evinde verdiği bir partide çekilmiş fotoğraflardır. Kulübümüzün yaşadığı bu süreçte 'alem' yapıldı izlenimi uyandırılmaya çalışılan ve bu şekilde yayınlanan fotoğraflar evde Fransa'dan çok sayıda davetlinin ve hatta Niang'ın eşinin de bulunduğu bir partidendir.'' Fenerbahçe Kulübü, söz konusu gazete haberinin kulüp ve camiadan özür dilenerek düzeltilmesini talep etti.

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