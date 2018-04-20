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Spor

Fenerbahçe'den açıklama: "Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek tribünleri tahrik etti"

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yayınladı

20 Nisan 2018 03:16

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Beşiktaşlı futbolcular Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin\'in tribünleri tahrik ettiği ve bunun üzerine hakemin maçı durdurduğu ifade edildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
\"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.\"

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