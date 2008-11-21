Fenerbahçe'den açıklama



Fenerbahçe Kulübü ise Cemal Aydın ve Melih Gökçek'in, hakem atamalarına ilişkin bilgileri MHK açıklamadan önce nereden duyduklarını söylemedikleri belirtilerek, ''Sayın Gökçek ve Sayın Aydın, kendilerine MHK kararlarını önceden bildiren bu kişilerin kimler olduğunu açıklamak durumundadırlar'' açıklamasında bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında oynadığımız Ankaraspor maçının ardından Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Melih Gökçek'in, maçın hakem atamasına ilişkin yaptığı açıklamalardan ne kadar rahatsızlık duyduğumuzu ve Sayın Gökçek'in, Türk futbolunun selameti için bildiklerini derhal açıklaması gerektiğini iki gün önce belirtmiştik. Sayın Gökçek henüz bu çağrımıza yanıt vermemişken, bu kez de Ankaragücü Kulübü Başkanı Sayın Cemal Aydın'ın, kendileri ile bu hafta sonu oynayacağımız maçın hakem atamasına ilişkin benzer şekilde bir takım duyumları olduğunu ve hatta maçın hakemini telefonla aradığını Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklaması ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Aydın da Sayın Gökçek gibi hakem atamalarına ilişkin bu bilgileri, MHK açıklamadan önce nereden duyduklarını söylemiyorlar. Benzer iki olayın yaşanması, aynı senaryonun işletilmeye çalışılması ve olayın muhatapları kulüp yöneticilerinin bu çirkin olayların asıl aktörlerini saklama çabası, son derece kaygı verici ve yakışıksız bir durumdur. Türk futbolunun en büyük aktörlerinden biri olan, 100 yıldan fazla geçmişe sahip kulübümüzün, bu çirkin senaryolara karıştırılmaya çalışılmasından büyük hicap duyuyor ve bunu yapmaya çalışanları nefretle kınıyoruz. Kulübümüzü bu çirkin senaryolara alet etmeye çalışanlar şunu net olarak bilmelidirler ki; kurmaya çalıştıkları bu tuzak onların ayaklarına dolanacaktır. Çağrımızı yineliyoruz; Sayın Gökçek ve Sayın Aydın, kendilerine MHK kararlarını önceden bildiren bu kişilerin kimler olduğunu açıklamak durumundadırlar. Bu kişilerin isimlerini vermemek, onları korumak ve işbirliği yapmak anlamına gelmektedir. Bu kişilerin açıklanmaması ile yaratılmaya çalışılan kaos ortamı nedeniyle hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun sorumlusu da Sayın Cemal Aydın olacaktır. TFF tarafından, bugün bu olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na da sevk edilen Sayın Aydın'ı ve ayrıca Sayın Gökçek'i, bir an önce bu yanlıştan dönmeye ve bildiklerini hemen bugün açıklamaya davet ediyoruz. Fenerbahçe Kulübü, kendisinin de alet edilmeye çalışıldığı bu çirkin oyunların sona erdirilmesi, merhum Sayın Hasan Doğan ile Türk futbolunda oluşmaya başlayan güven ve istikrar ortamının yıkılmasına çalışanların ortaya çıkarılması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu çirkin oyunların bir parçası değiliz, olmayacağız ve gelişmeleri kaygı ile izliyoruz'' denildi.

