Fenerbahçe'den 7 futbolcunun transfer iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, basında yer alan transfer iddialarıyla ilgili yayınladığı açıklamada takımla adı yan yana geçen 7 futbolcunun transfer iddialarını yalanladı.



Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bugün tarihli bazı gazetelerde yer alan Milivojevic, Wanyama, Juan Jesus, Ukra, Fredy Guarin, Hernani, Raul Garcia ile ilgili transfer haberleri yalandır. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır.



Daha önce olduğu gibi bugün ve bundan sonra da bu tür doğru olmayan transfer haberleri için ilgili basın kuruluşlarını SPK’ya şikâyet edeceğimizin bilinmesini kamuoyuna duyururuz."