-FENERBAHÇE'DEN "VOLEYBOL" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımı oyuncularından, aldıkları ücretleri yarı yarıya indirilmesinin istendiği şeklindeki haberin doğru olmadığını bildirdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan haberde voleybol erkek takımı oyuncularına ''Aldığınız ücretleri yarı yarıya indirin ya da kendinize takım bulun'' şeklinde bir tebligatta bulunulduğu, ayrıca voleybol şubesinde çalışan personelin bir kısmının da işten çıkarılacağının öne sürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu haber doğru değildir. Ne oyuncularımıza yapılmış bu şekilde yazılı ya da sözlü bir tebligat vardır, ne de voleybol şubesinde işten çıkarılan ya da çıkarılacak personel vardır. Kulaktan dolma, gerçeği yansıtmayan bu tarz yalan haberler kulübümüze ve camiamıza içerisinde bulunduğumuz süreçte her zamankinden daha fazla zarar vermektedir. Bu haberleri yapanları ve yayınlayanları kınıyoruz.''