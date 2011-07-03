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Spor

FENERBAHÇE'DEN "ŞİKE" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

03 Temmuz 2011 16:46

-FENERBAHÇE'DEN "ŞİKE" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı yönetici ve futbolcuların gözaltına alınması ve kulüp binasının aranmasıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Sabah saatlerinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında diğer spor kulüplerinin yanında kulübümüzün Başkanı Sn. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bir kısım kişilerin gözaltına alındığı ve bazı spor kulüpleri ile birlikte kulübümüzde de söz konusu soruşturma kapsamında arama faaliyeti icra edildiği kamuoyunun malumudur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hukuka ve adalete olan inancımızı bir kez daha tekrar ederken, yürütülen soruşturmanın bir an önce tamamlanarak gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmek isteriz. Şu husus bilinmelidir ki, geçmişi şan ve şerefle dolu kulübümüz, tarihinin hiçbir döneminde hukuksuzluk içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.''

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