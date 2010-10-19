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Spor

FENERBAHÇE'DEN "CRISTIAN" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2010 17:59

-FENERBAHÇE'DEN "CRISTIAN" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Cristian Baroni'nin İspanya'nın Villarreal takımına transfer olacağına dair yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Bazı gazetelerde Villarreal'in, profesyonel futbol takımımızın oyuncularından Cristian Baroni'ye talip olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Cristian'ın takımımızdan ayrılacağı yönünde ifadeler içeren ve İspanyol basını kaynak gösterilerek, kaleme alınan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün sözleşmeli bir oyuncusu olan Cristian'ın Villarreal'e transferi söz konusu değildir. Bu yöndeki haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.''

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