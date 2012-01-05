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Spor

Fenerbahçe'den "bilet" açıklaması İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2012 19:00

-Fenerbahçe'den "bilet" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle erkek takımlarının Anadolu Efes ile oynayacağı karşılaşma için satılan biletlerin, 25 Ocak tarihinde THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani maçında geçerli olacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Anadolu Efes maçıyla ilgili internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''7 Ocak tarihinde Fenerbahçe Ülker erkek basketbol takımımızın yeni evi Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da oynayacağı maç ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kulübümüze verilen seyircisiz oynama cezası nedeniyle, söz konusu karşılaşmanın biletleri 25 Ocak tarihinde oynayacağımız Avrupa Ligi mücadelesinde geçerli olacaktır. Biletlerin değişimi ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır'' ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde top 16 turunun 2. haftasında 25 Ocak tarihinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını konuk edecek.

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