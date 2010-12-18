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Spor

FENERBAHÇE'DEN "ARTIK YETER" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 17:22

-FENERBAHÇE'DEN "ARTIK YETER" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü, yeni bir teknik adam arayışı veya Aykut Kocaman'ın görev değişikliği yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.  Kulübün internet sitesinde "Artık Yeter" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yine bazı gazetelerde sportif direktör ve teknik sorumlumuz Sayın Aykut Kocaman ile kulübümüzün yollarını ayıracağı ya da kendisi ile toplantı yapılarak güven tazelendiği şeklinde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlerin tamamının asılsız ve uydurma senaryolar olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Kulübümüzün başka bir teknik adam arayışı ya da Sayın Kocaman'ın görev değişikliği gibi bir durumu olmadığı için kendisi ile güven tazeleyecek toplantılara da ihtiyaç yoktur. Bu tarz yalan haberlere bir son verilmesini ısrarla talep ediyor ve bekliyoruz."

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