Fenerbahçe'den 3 saatte 3 zafer

T24 - Fenerbahçe bu akşam 3 ayrı kulvarda zaferden zafere koştu..Sarı-Lacivertli ekip 3 saat içerisinde 3 ayrı maçta rakiplerini devirmeyi başarırken milyonlarca taraftarının da yüzünü güldürdü..



Fenerbahçe’nin zafer maratonu saat 19.00’da Ankara’da Aroma Erkekler Voleybol Ligi’nde Ziraat Bankası ile oynanan yarı final 3’üncü maçıyla başladı.. Rakibini 3-1 yenmeyi başaran Kanarya, finale adını yazdırdı.. Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi İzmir ekibi Arkas oldu..



Sarı-Lacivertli ekip voleyboldan sonra iki muhteşem galibiyette potada yaşadı..



Yine saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Ülker, Tofaş’ı Bursa’da eksik kadrosuna rağmen 81-74 yenerek Beko Basketbol Ligi’nde liderliğini sürdürdü..



Fenerbahçe son zaferini ise Bayanlar Basketbol Ligi final serisi 3’üncü maçında Galatasaray Medical Park önünde yaşadı.. Ezeli rakibi 80-68’lik skorla deviren Kanarya, seride 2-1 öne geçip şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.





