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Spor

Fenerbahçe'den 2 futbolcunun transfer iddiasına yalanlama

'Bu oyuncularla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır'

30 Ağustos 2015 19:31

Fenerbahçe Kulübü, bazı gazetelerde yayımlanan Shakhtar Donetsk’in Brezilya doğumlu Hırvat forveti Eduardo da Silva ve Chelsea'nin Fransız oyuncusu Loic Remy hakkında transfer edileceğini dair iddiaları yalanlayarak, "Bu oyuncularla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün (30 Ağustos 2015) tarihli Takvim, Hürriyet, Vatan ve Fanatik Gazeteleri’nde yer alan Eduardo da Silva ve Takvim Gazetesi’nde yer alan Loic Remy ile ilgili transfer haberleri yalandır. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır.

Daha önce olduğu gibi bugün ve bundan sonra da bu tür doğru olmayan transfer haberleri için ilgili basın kuruluşlarını SPK’ya şikâyet edeceğimizin bilinmesini kamuoyuna duyururuz.

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